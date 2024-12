Frank Lammers sprak Tom Waes na zwaar auto-ongeluk

Frank Lammers heeft contact gehad met Tom Waes nadat deze eind november betrokken was bij een auto-ongeluk. Dat vertelde de 52-jarige Lammers maandag in gesprek met RTL Boulevard.

“Ik heb hem gesproken, ja. Ik denk dat hij er wel weer bovenop komt”, aldus Lammers over Waes, die zwaargewond raakte bij dat ongeluk. De 56-jarige Belg reed met zijn Porsche-oldtimer tegen een verkeersbord dat wegwerkzaamheden aangaf.

Begin december deelde Waes in een verklaring aan Belgische media dat hij te veel gedronken had die avond. “Het is een grote, onbegrijpelijke fout, waar ik me verschrikkelijk bij voel. Ik wil dan ook mijn oprechte excuses aanbieden, aan iedereen”, zei hij daarover. “Ik ga niet oordelen over iets waar ik niet bij was”, aldus Lammers over de bekentenis van Waes. “En verder mag je niet rijden als je gedronken hebt.”

Lammers en Waes waren samen te zien in de Netflixserie Undercover. Lammers speelde daarin drugsbaron Ferry Bouman. Waes was te zien als de politieagent Bob Lemmens.