‘Forse’ straffen voor moord belangrijkste voor nabestaanden Peter R. de Vries

Voor de nabestaanden van Peter R. de Vries is het belangrijkste dat er nu een veroordeling is en dat de rechtbank “forse” straffen heeft opgelegd voor de moord op de misdaadjournalist. Dat zegt Royce de Vries, de zoon van Peter R. de Vries, na afloop van de uitspraak. De familie had vanaf het begin vertrouwen dat de rechtbank hoge straffen zou opleggen. “Fijn dat we nu de bevestiging hebben dat die er ook daadwerkelijk zijn.”

De rechtbank legde 28 jaar cel op aan schutter Delano G. en chauffeur Kamil E. ‘Moordmakelaar’ Krystian M. kreeg 26 jaar en 1 maand cel. Tegen de drie was een levenslange gevangenisstraf geëist. “Als er hogere straffen uit waren gekomen, hadden we geen champagneflessen geopend en ik ga nu ook niet in mijn kussen lopen bijten dat het 28 jaar is in plaats van 30 jaar of levenslang”, aldus De Vries.

‘Dood te maken met rol als vertrouwenspersoon’

In tegenstelling tot de rechtbank denkt ook Royce dat de dood van zijn vader te maken heeft met zijn rol als vertrouwenspersoon van de kroongetuige in het grote liquidatieproces Marengo. “Dat is iets wat voor mij vaststaat, dat het niet bewezen kan worden is een discussie die tussen juristen moet plaatsvinden.”

Geen punt maar een komma

De familie houdt er rekening mee dat er een hoger beroep komt in de zaak. “We willen als familie heel graag dat er recht gesproken wordt, maar we realiseren ons donders goed dat er vandaag geen punt is gezet maar een komma.”