Fans kunnen woensdag afscheid nemen van Wieteke van Dort

Wieteke van Dort wordt komende donderdag in besloten kring gecremeerd. Dat heeft haar zoon Alexander Moody aan RTL Boulevard laten weten. Van Dort overleed afgelopen maandag op 81-jarige leeftijd. De actrice had uitgezaaide kanker.

Moody liet weten erg dankbaar te zijn voor alle lieve berichten die hij op sociale media heeft ontvangen. Die steunbetuigingen doen de familie goed. De zoon laat ook nog weten dat de familie op een “vredige manier” afscheid heeft kunnen nemen.

Hoewel de familie voor een besloten uitvaart heeft gekozen, is er voor haar fans toch gelegenheid om afscheid te nemen van de actrice. Mensen kunnen bloemen laten bezorgen bij Het Clingendaelhuys in Den Haag. Dat kan tot woensdagochtend 10.00 uur. Op woensdag is er ook een moment voor het publiek om Wieteke de laatste eer te bewijzen. Dat kan tussen 14.00 en 17.00 uur in de Kloosterkerk aan het Lange Voorhout, ook in Den Haag.

De Stratemakeropzeeshow

Wieteke van Dort werd bekend door programma’s als De Stratemakeropzeeshow, Oebele, J.J. De Bom voorheen De Kindervriend. Als Tante Lien werd ze bekend door de Late Late Lien Show. Daarnaast trad ze in het verleden geregeld op bij evenementen waarbij Indonesië centraal stond.