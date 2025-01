Familie en vrienden nemen afscheid van Manuëla Kemp

Tekst: Nicky Molendijk

Familie en vrienden van Manuëla Kemp zijn vrijdagmiddag in Amsterdam samengekomen voor de uitvaart van de zangeres en presentatrice. De crematie vindt plaats bij Zorgvlied aan de Amsteldijk.

Op de uitvaart zijn veel bekende vrienden van Kemp aanwezig. Onder anderen Patty Brard, Frédérique Spigt, Isa Hoes, Ellen ten Damme, Bart Chabot, Jeroen van Inkel en Leo Blokhuis zijn naar de crematie gekomen. Ook Jeroen Pauw, met wie Kemp in de jaren negentig lange tijd een relatie had, is aanwezig. Omroep MAX-baas Jan Slagter is er ook. Kemp presenteerde tot 2022 een programma voor de omroep op NPO Radio 5.

Op foto’s van de uitvaart is te zien dat de genodigden bij aanvang een gekleurde bloem bij zich hadden.

Half december maakte haar partner Tjerk Lammers bekend dat Kemp begin die maand ernstig gewond was geraakt bij een scooterongeluk in Portugal en sindsdien in coma lag. In januari werd bekend dat de mediapersoonlijkheid niet meer wakker zou worden. Met een speciale vlucht kwam zij daarna naar Nederland, waarna vrienden familie afscheid konden nemen. Ze overleed op 17 januari op 61-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Hilversum.