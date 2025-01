Extra show toegevoegd aan Het Grote Ademnood Discobal

Tekst: Nicky Molendijk

Goed nieuws voor alle Linda, Roos en Jessica-fans. Katja Schuurman en Babette van Veen hebben een extra show toegevoegd van Het Grote Ademnood Discobal. De kaarten voor zaterdag 8 november waren “in enkele dagen zo goed als uitverkocht”.

De extra show wordt op vrijdag 7 november in AFAS Live in Amsterdam gegeven. De kaartverkoop is vrijdag van start gegaan.

“Dit hadden we niet durven dromen”, laten de actrices weten. “We zijn overladen met berichten. Zoveel mensen hebben weer zin in een avond dansen en zingen met hun vrienden zoals vroeger in de nineties”.

De twee kunnen dan ook niet wachten. “We zullen binnenkort de eerste gastartiesten bekendmaken voor de twee avonden”, aldus Katja en Babette.

Schuurman en Van Veen brachten Ademnood dertig jaar geleden uit met hun overleden collega Guusje Nederhorst, als hun Goede Tijden, Slechte Tijden-personages Linda, Roos en Jessica. Het nummer werd een nummer-1 hit en voerde de hitlijsten zeven weken op rij aan.