Eva Jinek geëmotioneerd na gesprek met ongeneeslijk zieke Eva

Eva Jinek raakte dinsdag in haar talkshow Eva geëmotioneerd door een gesprek dat ze voerde met de ongeneeslijk zieke Eva Hermans-Kroot. De 26-jarige schoof aan om te vertellen over het boek dat ze over haar kankerdiagnose schreef. Na afloop van het gesprek kreeg Jinek het even te kwaad.

“Ik ben heel trots op mezelf, op hoe ik dit hele proces doorloop. Ik kan niet anders dan trots zijn op mezelf, want beter heb ik het niet kunnen doen”, zei Hermans-Kroot tegen de presentatrice. “Dat mag je ook zijn. Het was heerlijk om naar je te luisteren”, reageerde Jinek daarop.

Na het gesprek ging Jinek door naar het volgende onderwerp. “Heel wat anders”, aldus Jinek, namelijk een gesprek over Nederlandstalige muziek. Bij de aankondiging daarvan schoot Jinek vol. “Nou, sorry hoor”, zei ze, waarop ze even naar haar tafelgast keek.

In het boek Longeneeslijk, zoals ook het succesvolle Instagramaccount van Hermans-Kroot heet, vertelt ze over leven met terminale longkanker. Het boek is vanaf 17 december te koop. Hermans-Kroot is ook te zien in het komende seizoen van het programma Over Mijn Lijk.