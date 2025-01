Ernstig zieke Martijn Krabbé toch aan het werk ‘in zijn natuurlijke habitat’

Martijn Krabbé is dinsdag aan het werk voor zijn RTL-programma Kopen Zonder Kijken. Een eindredacteur van het programma deelt via Instagram Stories een video waarin te zien is hoe de 56-jarige Krabbé de voice-over van het woonprogramma inspreekt. Krabbé maakte onlangs bekend ongeneeslijk ziek te zijn.

“Martijn Krabbé lekker aan het werk in z’n natuurlijke habitat”, aldus de eindredacteur in een kort berichtje bij de video. Het nieuwe seizoen van Kopen Zonder Kijken begint op 24 maart, maar Krabbé is daar door zijn ziekte niet in te zien. Krabbé is dus wel te horen als voice-over.

Acht RTL-collega’s van Krabbé nemen de draaidagen op locatie van hem over. Het gaat om onder anderen Chantal Janzen, Jamai Loman en Ruben Nicolai.

Kanker uitgezaaid naar hersenen

Recent publiceerde tijdschrift LINDA. een interview met Krabbé, waarin hij vertelde uitgezaaide longkanker te hebben en niet meer beter te worden. De kanker is uitgezaaid naar de hersenen van Krabbé.