Erica Renkema: ‘Ik wil nog niet dood’

Na een verrassend snel herstel na het laten verwijderen van haar baarmoeder kan Erica Renkema eindelijk reflecteren op een roerige periode. Want ondanks dat ze zich inmiddels weer helemaal de oude voelt, was het toch flink schrikken toen er een voorstadium van kanker bij haar werd geconstateerd, vertelt ze deze week in Weekend. “Als het mijn tijd is, kijk ik terug op een mooi leven.”

Erica Renkema liet haar baarmoeder verwijderen nadat er een voorstadium van kanker bij haar werd ontdekt. Inmiddels voelt ze zich weer helemaal de oude. Ook de uitslagen van het onderzoek van haar baardmoeder en eierstokken waren goed. “Ik heb geen controles meer nodig.” Toch was het flink schrikken toen ze na een bevolkingsonderzoek via de huisarts naar de gynaecoloog werd doorverwezen. “Ik schrok me rot. De uitslagen van de onderzoeken waren ook spannend. Het raakte me zeker. Ik wil nog niet dood, maar ik dacht wel: als het mijn tijd is, kijk ik terug op een mooi leven.”

Lees ook: Baarmoeder Erica Renkema verwijderd: ‘Herstel verrassend snel’

Grapjes

Met humor weet Erica zichzelf door deze moeilijk periode te slaan. “Eerst was ik geschrokken, vervolgens zocht ik achtergrond info op internet en heb ik vooral geluisterd naar het advies van de gynaecoloog. Als het idee eenmaal geland is, ben ik ook weer nuchter. We hebben er zelfs grapjes over gemaakt, zoals: “Je weet waar het schrift met alle codes ligt, Mart?”.”

Lees het hele interview met Erica Renkema, waarin ze onder meer vertelt hoe het was om haar werk weer op te pakken na haar diagnose en het verloop van verkoop van pension Code Rosé, in Weekend nummer 38, vanaf deze woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.