Ellie Lusts goede voornemen: ‘Vaker thuis zijn’

2024 was door de opnames van een nieuw tv-programma een druk jaar voor Ellie Lust. In 2025 hoopt ze wat meer rust in haar schema te kunnen brengen. “Ik wil wat vaker een weekje vrij zijn. Ik heb héél veel gewerkt, de eerste acht maanden. Het kwam regelmatig voor dat ik maar één of twee avonden per week thuis was.”

Telefoon weg

Kon haar vrouw Boukje daar wel mee leven? “Ja, Boukje kan dat heel goed. Ik check ook bij haar: “Is het oké?”. En als ik thuis ben, ben ik ook echt thuis. Dan is de telefoon weg en gaan we iets leuks doen, of heerlijk op de bank naar iets kijken. Hondje op schoot, helemaal goed.”

