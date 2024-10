Dries Roelvink wil niet meer meedoen aan Eurovisie Songfestival

Dries Roelvink doet dit jaar geen poging om namens Nederland mee te mogen naar het Eurovisie Songfestival in Zwitserland. De 65-jarige zanger deed dat eerdere jaren wel, maar vindt zichzelf daar nu te oud voor.

“Nee, ik ben 65 en laat het nu aan me voorbij gaan”, zegt Roelvink lachend. “Wel jammer dat die gekke Joost nu niet meer wil, want die had nog wel eens een kanshebber kunnen zijn. Voor iemand met een mooi liedje zoals ik voor ogen had, is helaas geen plek meer.”

De AVROTROS maakte woensdagavond bekend dat Nederland meedoet aan de editie van komend jaar. Daar was enige tijd twijfel over, omdat de omroep vond dat eerst bepaalde veranderingen doorgevoerd moesten worden binnen het evenement. Daar heeft de omroep nu vertrouwen in. Joost Klein is de kans geboden om opnieuw mee te doen na zijn diskwalificatie eerder dit jaar, maar hij heeft hiervoor bedankt.