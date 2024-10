Douwe Bob wordt weer vader: ‘Bekendgemaakt op de bruiloft’

Leuk nieuws voor Douwe Bob (31). De zanger verwacht weer een kind. Dat vertelt Patty Brard (69) zaterdagavond in ‘Shownieuws’.

Niet alleen zijn Douwe en zijn Anouk zaterdag in het huwelijksbootje gestapt, maar er komt dus ook weer gezinsuitbreiding aan. Anouk is opnieuw in verwachting.

Patty legt uit dat Douwe’s pak steeds ingenomen moest worden naarmate hun grote dag naderde. De jurk van Anouk daarentegen moest juist steeds worden uitgelaten, ‘want ze verwachten namelijk een broertje of zusje voor Elias.’ “En dat is vandaag bekendgemaakt op de bruiloft”. Niet alles verliep vlekkeloos. Volgens de presentatrice was het een ‘huwelijk op z’n Douwe Bob’s’. Bekijk de video hieronder:

De zanger werd eind 2021 en in het voorjaar van 2022 vader van drie kinderen bij verschillende vrouwen: zijn zoontje Elias met Anouk (geboren in mei 2022) en dochters Bobby Lou en Ziggy, beiden geboren in december 2021. Hij en Anouk waren bij de aankondiging van haar zwangerschap nog geen stel.

Op Instagram liet Douwe Bob, een dag voor zijn bruiloft, de trouwringen zien. Hij plaatste een video met een doosje waarin twee trouwringen liggen, waarna een derde ringetje met een bloem erop in beeld komt. Buiten beeld roept zoontje Elias (2) dat deze ring voor hem bedoeld is.

