Douwe Bob en vrouw Anouk verliezen baby: lentekindje werd winterengeltje

Een droevige dag voor Douwe Bob en zijn vrouw Anouk. De zanger meldt maandagavond dat hun tweede kindje is stilgeboren. “Het zou een lentekindje worden, maar het bleek een winterengeltje te zijn”, schrijft Douwe Bob in een bericht op Instagram. Het kindje Gabriël is maandag geboren en overleden.

Onder het bericht delen veel mensen steunbetuigingen. “Wat een leed! Heel veel liefs en sterkte van ons!”, schrijft Patty Brard. Ook onder anderen Gerard Ekdom en Samantha Steenwijk laten van zich horen.

Drie kinderen

In oktober werd bekend dat Douwe Bob en Anouk een tweede kindje verwachtten. In mei 2022 kregen zij al een zoon. In december 2021 werd de zanger vader van twee dochters bij twee vrouwen.