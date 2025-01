Door déze film wilde Halina Reijn zelf films maken

Doordat ze als kind de film Annie zag, wilde Halina Reijn zelf films maken. Dat vertelde de regisseur van de film Babygirl tijdens een rondetafelgesprek van The Hollywood Reporter met andere filmmakers. Dat ze de film zag was op zich al bijzonder. “Ik ben opgevoed door radicale hippies”, zei Reijn. “Het was uitermate verboden om naar televisie en bewegende beelden te kijken, want dat was slecht voor de ziel.”

Volgens Reijn verveelde haar babysitter zich onwijs en besloot zij de actrice mee te nemen naar de bioscoop. “Ja, we mochten alleen maar met houten blokken spelen. Zij zal daar ook wel klaar mee zijn geweest. Toen ik 6 was nam ze me mee naar de bioscoop, waar ik Annie zag. Dat heeft mijn ziel geraakt”, zegt Reijn in het gesprek. “Toen ik de film voor het eerst zag, dacht ik dat hoofdrolspeler Aileen Quinn de film ook had geschreven. Vanaf dat moment wilde ik actrice worden, want dan kon ik verhalen bedenken en maken.”

Later leerde ze dat filmmaken niet zo werkte. Wel begon ze als kind al korte verhalen te schrijven, en zelfs een boekje. “Zo ben ik begonnen met schrijven.”

Het erotische drama Babygirl is lovend ontvangen. Zo werd Nicole Kidman voor de hoofdrol bekroond als beste acteur op het Festival van Venetië. In Nederland trok Babygirl al 100.000 bioscoopbezoekers.