Dochter van Jan des Bouvrie treft schikking met weduwe

Tekst: Dunya Diercks

Nicole, de dochter van de overleden binnenhuisarchitect Jan des Bouvrie, heeft een schikking getroffen met zijn weduwe Monique. Nicole heeft maandag een bericht hierover van De Telegraaf bevestigd.

Nicole en Jean-Marc, de twee oudste kinderen van Jan die werden geboren in een eerder huwelijk, stapten naar de rechter omdat zij geld wilden opeisen uit de nalatenschap van hun in 2020 overleden vader. De rechtbank oordeelde eerder dat dat pas kon nadat Monique ook zou zijn overleden. Zo stond het ook in het testament van Jan.

Hij had zijn kinderen onterfd, maar had in de tekst wel legaten voor hen opgenomen. Een legaat is een bepaling waarin staat dat iets aan iemand wordt nagelaten. In dit geval staat in het testament dat de omvang gelijk is aan de legitieme portie, dus het deel waar een kind altijd recht op heeft. De oudste kinderen eisten dat de legaten al zouden worden uitbetaald. Zij stelden bang te zijn dat er geen geld meer over zou zijn tegen de tijd dat Monique zou overlijden. De kinderen lieten zelfs beslag leggen op de villa van Monique.

Nicole heeft nu een schikking getroffen met Monique, bevestigt zij. Over de inhoud van de schikking doet ze geen uitspraken. Volgens de dochter van Jan geldt de schikking alleen voor haar, en niet voor haar broer Jean-Marc. De advocaat van Jean-Marc was maandagavond niet voor commentaar bereikbaar.