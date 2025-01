Dit was volgens onze sterren hét showbizznieuws van 2024

Dit artikel is gepubliceerd in Weekend nummer 51

De misbruikzaak van P. Diddy, Rachel Hazes die de naam van haar zoon wil afpakken, Frans Bauer met Sieneke, de dood van Liam Payne, de comeback van Gooische Vrouwen: er is weer veel showbizz nieuws voorbijgekomen. Maar wat maakte de meeste indruk op onze BN’ers? “Het Gooische Vrouwen-filter natuurlijk, van Linda de Mol! Opzienbarend nieuws”, aldus radio-deejay Barry Paf.

Door Emelie van Kaam

MAIK DE BOER: ’WILLEKE ALBERTI’

“Ik vind showbizz nieuws soms een bezopen contrast met wat zich in de rest van de wereld afspeelt. Dat er nog steeds oorlogen zijn waar weerloze mensen en kinderen geraakt of gedood worden en in pure armoede op straat moeten leven, raakt me diep en zal me altijd bezig blijven houden. Ik hoop dat het recht zal zegevieren bij decadente uitspattingen als van P. Diddy. En wat me altijd raakt, is als een icoon uit ons mooie vak overlijdt. Dat roept een bewustwording op dat het leven eindig is. Het zijn soms mensen met wie je opgroeide. Als het stil is, rondom bijvoorbeeld Willeke Alberti, hoop ik altijd maar dat het goed gaat en dat ze lieve mensen om zich heen heeft.”

STEVEN EN JAMIE KAZÀN: ’DIEUWERTJE BLOK EN P. DIDDY’

Jamie: “Ik vond het best een dingetje dat Dieuwertje Blok dit jaar niet het Sinterklaasjournaal presenteerde, maar Merel Westrik. Op social media maakte dat heel veel los. Het is toch een soort jeugdsentiment, iets wat ze altijd met Dieuwertje hebben gekend. Als dat ineens veranderd wordt, dan merk je dat mensen heel nerveus worden. Ik was heel benieuwd hoe dat zou vallen.” Steven: “Maar ook het nieuws dat Dieuwertje haar neus moest amputeren, vond ik heel eng. Het P. Diddy-verhaal vind ik ook heftig. Wat is daar in hemelsnaam allemaal gebeurd? Je hebt het hier over één van de grootste rappers, een muziekgigant, die dingen heeft gedaan waar de honden geen brood van lusten. Als het echt waar is en het allemaal op tape te zien is – waar óók nog andere grote namen in te zien zijn – is dat wel heel groot nieuws.”

EMILE HARTKAMP: ’FRANS BAUER’

“Het meest opvallende voor mij, mede omdat ik in die niche zit: men haalt de neus niet meer op voor het Nederlandstalige volksachtige repertoire. Het viert opeens weer hoogtij en wordt omarmd. Door wie dan ook. Wie had bijvoorbeeld verwacht dat Frans Bauer dertien jaar na de vorige keer, zónder grote hit, weer twee dagen Ahoy vol krijgt? Dat vind ik heel bijzonder, dat je zonder grote hit zo veel credits hebt opgebouwd in je carrière.”

DJ BARRY PAF: ’LINDA DE MOL’

“Het Gooische vrouwen-filter natuurlijk, van Linda de Mol! Opzienbarend nieuws. Ik vind het leuk hoeveel ophef daar dan over is, hoe we met daar met z’n allen in Nederland weer over vallen terwijl we zelf gewoon al die filters gebruiken! Aran Bade zei daarover: ’Goh, het lijkt wel of iemand met vaseline op de tv heeft gesmeerd.’ Dat vond ik wel grappig. Het ging een week lang over niks anders! Ik dacht in eerste instantie: dat is een beetje glamoureus gemaakt. Maar toen die ophef kwam, dacht ik: zit die lter nou alleen over Linda de Mol heen? Maar we maken ons daar allemaal schuldig aan, ik doe ook altijd de Paris-filter over mijn foto’s op Instagram.”

MUSICALSTER MARISKA VAN KOLCK: ’ROB DE NIJS’

“Dat is iets wat ik zélf heb mogen meemaken. Ik heb afgelopen jaar Robbert, de zoon van Rob de Nijs, en Sharon mogen trouwen. Rob was erbij, ondanks zijn parkinson. Hij kwam in een rolstoel. Ik had hem jaren niet ge zien, dus het was even schrikken. Maar hij had zó’n mooie dag, en al hun dierbaren. Ik ook, daar ben ik heel dankbaar voor. Dat ik Rob dit jaar nog in de ogen heb mogen aan kijken, terwijl hij nergens meer komt, vind ik heel bijzonder.”

RONNIE TOBER: ’MARTIJN KRABBÉ’

“Ik leerde Jeroen Krabbé kennen tijdens een nieuwjaarsreceptie, georganiseerd door Joop van den Ende en zijn zoon Martijn als stagiair bij een TROS- radioprogramma: zo’n ontzettend leuke, sympathieke en hartelijke knul. Afgelopen jaar heb ik enorm met hem meegeleefd. Ik heb ook twee keer kanker gehad, ik weet hoe die onzekerheid in het begin voelt. Martijn’s ziekte is iets wat mij afgelopen jaar dan ook enorm heeft aangegrepen. Ik heb Jeroen gesproken op de uitvaart van Sjoukje Dijkstra en hij gaf aan dat ze positief waren. Dat is het allerbelangrijkste met zo’n ziekte.”

IMCA MARINA: ’JACQUES D’ANCONA EN HANS VAN HEMERT

“Hans van Hemert zat altijd bij mij in ons etablissement ’t Bonte Paard. Hij was een schat van een man. Net als Jacques d’Ancona. We kenden elkaar goed, wij als noordelingen. We kwamen thuis bij elkaar en als er iets was, vroegen we elkaars mening. Hij was heel uitgesproken en had een scherpe kijk op dingen. Het was een prachtige uitvaart in Groningen. Die overlijdens hakten er bij mij in. Vreselijk, die missen we. En zo nog een paar. Er zijn een heleboel mensen ineens overleden, ook internationaal gezien.”

KUNSTENARES ANS MARKUS: ’DONALD TRUMP’

“Zo aan het eind van het jaar kan ik helaas niet zeggen dat 2024 een vreedzaam showbizzjaar was. Mijn 150 portretten over verdraagzaamheid en respect zijn niet zomaar ontstaan. Ik hoop dat er minder onrust komt en meer vrede. Ik heb afgelopen jaar vooral het nieuws rondom Trump gevolgd. Die beschieting gaf me zo’n angstig gevoel. Ik vind het daarbij een enge man.”

CATHERINE KEYL: ’MARCO BORSATO’

“Ik vind maar één ding in de showbizz heel erg: dat Marco Borsato nog steeds niet weet waar hij aan toe is. Dit begint zo langzamerhand op onmenselijke praktijken te lijken. In maart werd bekend dat de zaak pas in 2025 zal dienen, dat eindeloze wachten is op zichzelf al een straf. Ik weet hoe het voelt als een rechtszaak als een grauwe wolk boven je hangt, dat is enorm belastend. Ik ken Marco persoonlijk niet goed, maar een dag na het winnen van de Soundmixshow kwam hij bij me langs, in de Ontbijtshow. Dat vond ik destijds helemaal geweldig. Af en toe kom ik hem nog tegen en dan praten we wat.”

MARIJKE HELWEGEN: ’P. DIDDY, BAS MUIJS EN DONALD TRUMP’

“Het nieuws rondom Donald Trump, zo ook de moordaanslag waarbij hij werd geraakt aan zijn oor, heeft de meeste negatieve indruk op mij gemaakt. Zijn gelieg en het opzettelijk neerhalen van elke doelgroep die hij niet ziet zitten, vind ik ongelooflijk slecht voor de hele politiek, maar ook wordt de showbizz hierbij betrokken. De misbruikzaak van P. Diddy en de vele aanklachten vond ik ook erg heftig. Dat is een schandalig voorbeeld van misbruik maken van je bekendheid. In ons land vond ik de rechtszaak van Bas Muijs een goed voorbeeld van hoe idioot het kan gaan als je een BN’er bent. Hij werd gegijzeld en bijna doodgeschoten. Allemaal schandelijke uitwassen van de showbizz.”

BEN CRAMER: ’HAZES’

“Dat is natuurlijk het verschrikkelijke gebeuren met André Hazes en consorten. Het is toch te triest geworden wat daar gebeurd. Dat is het nadeel van BN’er zijn, maar ze lopen er zelf ook mee te koop. En dan heeft iedereen een mening natuurlijk en mensen suggereren dingen als: Waarom doet zij dat nou? Het is haar eigen kind’ en ga zo maar door. Het is allemaal een financiële kwestie, denk ik toch wel. Tjongejonge, moet je dat dan allemaal een grote klok hangen? Je kunt het toch ook binnenshuis houden? In elk gezin gebeurt wel wat, maar dit is zo erg. Dit vind ik zó idioot.”

BEELD, RENI VAN MAREN, MISCHA SCHOEMAKER, TALPA, ANP, INSTAGRAM

Dit interview is gepubliceerd in Weekend nummer 51. Dit nummer bestellen kan hier. Liever online lezen? Klik dan hier.