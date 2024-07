Dit bijzondere dier is vernoemd naar Loretta Schrijver: ‘Ben vereerd’

Het eerste walviskalfje dat dit jaar in de Nederlandse wateren is gezien, is vernoemd naar presentatrice Loretta Schrijver. Het zeezoogdiertje is dit weekend in de Oosterschelde gespot door onderzoekers van Stichting Rugvin, een organisatie die zich richt op het monitoren en onderzoeken van walvisachtigen in de Noordzee en Oosterschelde.

Schrijver, die bekend staat om haar liefde voor dieren, is verheugd door de vernoeming, laat ze weten. “Ik ben natuurlijk vereerd dat dit leuke diertje naar mij is vernoemd. Ik wens hem of haar veel gelukkige en gezonde jaren in onze Oosterschelde”, aldus Schrijver.

Wanneer Loretta precies geboren is, kunnen de onderzoekers niet zeggen. Jonge bruinvissen worden doorgaans in de maanden juni en juli geboren. Ook is het niet bekend of Loretta een jongen of een meisje is. “Pas over een paar jaar, als het walvisje geslachtsrijp is, zal blijken of Loretta als ‘vrouw’ of ‘man’ door de Zeeuwse wateren zwemt”, zegt Nynke Osinga, onderzoeker bij Stichting Rugvin. Loretta zal in ieder geval de komende jaren gevolgd worden. Omdat Loretta volgens Stichting Rugvin “een karteltje” in haar vin heeft, is ze makkelijk te volgen.

Volgens Stichting Rugvin leven er in de Oosterschelde zo’n 55 bruinvissen, de kleinste walvisachtigen van Europa. In het Nederlandse gedeelte van de Noordzee zwemmen tienduizenden van de zeezoogdieren, die veel weg hebben van dolfijnen. Op zaterdag 7 september vindt de eerste Nationale Walvistelling van Nederland plaats.