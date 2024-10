Dít bekende koppel heeft ’s nachts ingebroken bij dierentuin: ‘Ik wil op zo’n zebra rijden’

Jaren geleden hebben Daan Schuurmans en zijn vrouw Bracha van Doesburgh ingebroken bij Artis. In ‘De Avondshow met Arjen Lubach’ onthult de acteur dat het stel ’s nachts over het hek van de dierentuin zijn geklommen om op een zebra te kunnen rijden.

Woensdagavond was Daan te gast in het programma van Lubach om te vertellen over de serie Het Verhaal van Nederland – Amsterdam. De presentator kan het echter ook niet laten om te vragen naar een gerucht dat hij heeft gehoord. “Jij hebt een tijdje in de buurt van Artis gewoond, toch? Ik heb een keer een verhaal gehoord over jou en Artis”, zegt Arjen.

Daan kon zijn lach niet inhouden en begint het verhaal te vertellen. “Mijn vrouw Bracha woonde op de Plantage Middenlaan toen ik haar leerde kennen. Wij hadden een voorstelling gespeeld en we liepen ’s nachts hopeloos verliefd over die Plantage Middenlaan naar haar huis en kwamen langs het hek van Artis.” Hier kwamen nogal wat avontuurlijke plannen in Bracha op. “Die zei: ‘Ik wil weleens Artis in, in de nacht’.”

Daan zag dat avontuur zelf niet gelijk zitten. “Ik zei: ‘Dat is een leuk idee ja, maar misschien vanavond niet.’ Waarop Bracha voordat ik het wist haar tasje over het hek heen gooide en zei: ‘Nou moeten we wel’.”

De acteur is vervolgens zijn vrouw gevolgd, maar tegen de tijd dat hij over het hek heen was geklommen, was hij Bracha kwijt. “En ineens, ergens in het maanlicht, het was een magische avond, zie ik zebra’s rennen. En gelukkig ontwaar ik Bracha bij die zebra’s. En ze roept tot overmaat van ramp: ‘Ik wil op zo’n zebra rijden’.” Vervolgens zei Schuurmans: “Wacht even, laat mij dan eerst, ik kan paardrijden!”

Uiteindelijk heeft het stel geen ritje gemaakt op de zebra’s. De dieren wisten niet hoe snel ze weg moesten komen toen de acteurs dichterbij kwamen. Inmiddels is de actie ‘verjaard’ en zijn de acteurs donateurs geworden van Artis. “Ik hoop dat ik nu, na dit verhaal, nog naar binnen kan”.