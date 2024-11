Déze BN’ers treden op tijdens 3FM Serious Request

Douwe Bob, Roxy Dekker en RONDÉ treden dit jaar op tijdens 3FM Serious Request. Dat hebben Glazen Huis-dj’s Barend van Deelen, Wijnand Speelman en Sophie Hijlkema donderdag bekendgemaakt.

De drie dj’s ontvangen dit jaar zowel nationale als internationale artiesten op het grote podium naast het Glazen Huis. Ook Oscar and the Wolf, Franz Ferdinand, Typhoon, KANE, Tinlicker, MEAU & Pommelien Thijs, Donnie, Sera, Anna-Rose, Clayton, Bente, The Indien, HIIGO, Mr Belt & Wezol en Sticks komen optreden. De line-up is nog niet compleet. In aanloop naar 3FM Serious Request worden nog meer namen bekendgemaakt.

3FM Serious Request komt dit jaar in actie voor Metakids, een organisatie die zich inzet om kinderen met een stofwisselingsziekte te helpen. Van 18 tot en met 24 december zitten Van Deelen, Speelman en Hijlkema in het Glazen Huis in Zwolle. Daar maken zij 24 uur per dag live radio om geld in te zamelen voor Metakids.