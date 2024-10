Déze artiesten zijn te gast bij Snollebollekes-shows

Tino Martin, Frans Bauer en Mart Hoogkamer treden op als gastartiest tijdens Snollebollekes Live in Concert in maart volgend jaar. Op zaterdag 22 en zondag 23 maart geeft Snollebollekes, de feestact opgericht door onder anderen Rob Kemps, een show in de Gelredome in Arnhem.

Naast Martin, Bauer en Hoogkamer zijn ook onder anderen Yves Berendse, Robert van Hemert en Wesly Bronkhorst aanwezig in maart volgend jaar. Ze scoorden dit jaar grote Nederlandstalige hits met nummers als Terug in de Tijd, Zoet, Zout, Zuur en Amalia. “Deze Nederlandstalige hits hebben zo’n invloed gehad op de kroegen, de festivals en de hitlijsten; ik ben trots dat ze er dit jaar bij zijn”, zegt Kemps over de aanwezigheid van de artiesten.

Ook Django Wagner, Stef Ekkel, Partyfriex, Alex en Sieneke geven acte de présence bij de Snollebollekes-shows, net als Wilfred Genee. De presentator was vorig jaar ook te gast. In maart treedt hij opnieuw op met zijn favoriete hobby: karaoke. “Wilfred Genee en ik lijken in die zin wel op elkaar”, aldus Kemps. “We moeten het beide van onze looks hebben, want heel zuiver is het misschien niet, maar de energie en feest spat ervan af.”