Dennis Schouten weer last van migraine met uitvalsverschijnselen

Dennis Schouten heeft migraine met uitvalsverschijnselen. Daarom verschijnt er woensdag geen nieuwe aflevering van het onlineprogramma Roddelpraat, dat de 29-jarige samen met Jan Roos maakt.

Schouten kampt met zogenoemde hemiplegische migraine, een zeldzame vorm waarbij je kracht verliest. “Heel beangstigend en pijnlijk, maar gelukkig niet gevaarlijk”, schrijft Schouten op Instagram. Hij moest door zijn migraine in 2021 het programma Expeditie Robinson al vroegtijdig verlaten.

Instagram: Dennis Schouten

Roddelpraat is volgende week wel weer te zien, laten Schouten en Roos weten. Dan is Famke Louise aanwezig. Een bijzondere gast, want de drie waren eind 2022 nog met elkaar in een rechtszaak verwikkeld. Roos en Schouten hadden een uitzending over de artiest gemaakt, waarin ze zeiden dat de zangeres door haar voormalige manager Ali B was misbruikt. Famke wilde dat de uitzending offline werd gehaald en kreeg daarin van de rechtbank gelijk.