Dennis Schouten reageert op artikel waarin vrouw hem om zijn nier vraagt

Dennis Schouten vindt het “smakeloos” dat De Gelderlander een artikel heeft gepubliceerd waarin een vrouw hem om zijn nier vraagt. In het stuk vraagt de 57-jarige nierpatiënt Yvette aan Schouten: “Mag ik jouw nier als jij niet meer wilt leven?” Daarmee verwijst ze naar de wens van de Roddelpraatmaker om niet lang meer te leven.

“Ik kan veel hebben, heb erover gesproken met wat mensen en zij hebben er meer moeite mee. Mensen om mij heen vinden dit een heel lastig onderwerp”, reageert Schouten tegen het ANP. Hij heeft de mail van de krant “bewust” genegeerd omdat hij met dit onderwerp voorlopig liever niet meer in het nieuws wil komen. “Dat zij dit dan op zo’n smakeloze wijze omhooghalen is treurig.”

Schouten gunt Yvette “een nier en het leven”, zo zegt hij, “maar om hiervoor een totaal onbekende aan te schrijven, is treurig van de krant”. Volgens de presentator heeft de vrouw in kwestie “niet meer recht op een nier” dan anderen die op de wachtlijst staan. “Ik ben donor, als het mijn tijd is hoop ik dat ik iemand kan helpen.”

Schouten schreef in februari in een boek dat hij niet lang meer wil leven en dat hij zijn leven wil beëindigen. Dat duurt wat hem betreft nog wel een aantal jaren, vertelde Schouten eerder. Aan het eind van ieder jaar maken hij en zijn zusje de balans op en vraagt ze hem of hij er het jaar erop nog zal zijn. “Zolang zij het absoluut niet trekt, kan ik niet zo egoïstisch zijn om te gaan. Ik wil het goed afsluiten hier.”