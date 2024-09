Dennis Schouten krijgt lof voor openhartig gesprek in De Kist: het gaat nu iets beter’

Dennis Schouten kan “iets beter” omgaan met de negatieve gedachten die hij vaak heeft. Dat schrijft de 29-jarige Roddelpraat-presentator dinsdag in een bericht op Instagram. Tegelijkertijd laat Schouten weten dat hij nog steeds “hele diepe dalen” kent.

In februari verraste Schouten velen door te delen dat hij niet meer lang wil leven. Schouten was te zien in het EO-programma De Kist, waarin hij sprak over zijn doodswens. Veel mensen reageerden op Schoutens gesprek met presentator Kefah Allush. “Van ‘hij wil alleen maar aandacht’ tot knuffels van onbekenden in de supermarkt. Sinds ik 7 maanden geleden bekend heb gemaakt te worstelen met het leven is er veel gebeurd”, schrijft Schouten op Instagram. “Ik begrijp die reacties: Iemand die met een grote mond harde grappen maakt over anderen, die zelf ineens ‘zielig loopt te doen’. Wellicht bracht ik de boodschap ook te heftig.”

‘Ik zie perspectief’

De presentator deelt dat het nu “beter” met hem gaat dan toen. “Er zijn nog hele diepe dalen, maar ik kan er iets beter mee omgaan. Ik weet ook niet of ik ga winnen van mezelf, maar ik zie perspectief.” Schouten bedankt de EO voor het interview. “Het was goed”, zegt hij erover.

Donkere wolk

Schouten bracht ook een boek uit over zijn doodswens, getiteld Beschadigd: op weg naar de dood. Daarin vertelt hij onder meer over zijn problematische jeugd en dat hij elke dag met een donkere wolk boven zijn hoofd wakker wordt.

