‘Dennis Schouten verblijft twee weken in sanatorium in Duitsland’

Dennis Schouten is voorlopig niet te zien in zijn programma Roddelpraat. De presentator verblijft de komende twee weken in een sanatorium in Duitsland, vertelt zijn collega Jan Roos in het onlineprogramma.

“Een sanatorium ligt boven op een berg in het zuiden van Duitsland en daar word je dan opgenomen. En daar krijg je rust”, legt Roos uit. “Hij heeft rust, want Dennis kon het allemaal niet meer aan.”

Lees ook: Dennis Schouten over doodswens: ‘Alles is al geregeld bij de notaris’

Recent maakte Schouten door middel van een boek bekend dat hij niet meer lang wil leven en dat hij zijn leven wil beëindigen. Dat duurt wat hem betreft nog wel een aantal jaren, vertelde Schouten. “Sindsdien bel ik hem elke week: wanneer? En nu zit hij in een sanatorium, dus misschien gebeurt het daar”, aldus Roos, die Schouten “veel gezondheid” toewenst.

Praten over zelfmoordgedachten kan 24/7 via 0900-0113 en de chat op 113.nl