Dennis Schouten over doodswens: ‘Alles is al geregeld bij de notaris’

Eerder dit jaar kwam Dennis Schouten met een voor velen onverwachte boodschap: hij heeft een doodswens. Hier brengt hij een boek over uit. “Als er nare dingen in je leven gebeuren, is dat pijnlijk en vervelend, maar de intensiteit ervan slijt”, vertelt Dennis aan Weekend na het lezen van zijn eigen boek.

Zijn laatste jaren ziet Schouten voor zich zoals het nu ook gaat. “Ik heb geen gezin, ik voel de verantwoordelijkheid alleen naar mijn zusje toe”, legt hij uit. Met haar heeft hij dan ook afgesproken er nog minimaal twee jaar te zijn. “Het blijft moeilijk voor haar, maar dan kan ze zich aan iets vasthouden”.

Zelf is de presentator nog niet veel bezig met zijn uitvaart. “Ik heb wel alles bij de notaris geregeld. Verder denk ik er niet heel vaak over na”. Aangezien het nog minimaal twee jaar zal duren hoeft hij naar eigen zeggen “nu nog geen gastenlijst te maken”.

Dennis heeft in 2019 een tia gehad en is vorig jaar aangevallen met een mes. “Het was niet mijn intentie om bij die incidenten te overlijden”, zegt hij hierover. “Ik heb heel lang niet de controle gehad over mijn eigen leven – nu wel. En dat wil ik in alle aspecten behouden”, legt de presentator uit. “Bij beide incidenten was ik de controle volledig kwijt”.

