Dennis Schouten biedt excuses aan voor ‘misplaatste grap’

Dennis Schouten heeft zijn excuses aangeboden voor een opmerking die hij maakte over het verband tussen seks hebben met zwarte vrouwen of homoseksuele mannen en het krijgen van hiv. Rapper Ronnie Flex reageerde woedend op de grap. Schouten zegt nu dat het “een domme misplaatste grap” was.

Schouten zei in de meest recente aflevering van Roddelpraat: “Als je met een of andere negerin gaat of je door een homo in je kont laat neuken, dan krijg je hiv”. Ronnie Flex deelde het fragment op Threads.

“Hoe kan dit kunnen man… sorry voor de graphische beelden.. maar ik moet dit gewoon delen… IK HAAT DEZE GUYS…”, schreef de rapper bij de uitspraak. “Echt uit de grond van mijn hart.. mijn moeder is een zwarte vrouw, en ik kan niemand haar zo laten dissrespecten.”

Schouten schrijft op Instagram dat de opmerking “als grap bedoeld” was, “maar totaal verkeerd uit mijn mond gekomen! excuses”.