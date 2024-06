Davina Michelle gaat optreden met wereldberoemde artiest

De Nederlandse zangeres Davina Michelle staat op 6 juli in Londen als een van de supportacts van Robbie Williams. Haar management heeft zaterdag een bericht hierover op het Instagramaccount van de Britse superster bevestigd. Williams treedt die dag op in Hyde Park, het concert is uitverkocht.

Davina Michelle zal het publiek opwarmen met haar optreden als supportact. Na haar doorbraak in 2016 heeft ze meer dan twintig singles uitgebracht. Zij heeft miljoenen fans op onder meer TikTok en Instagram. Internationaal is ze niet onopgemerkt gebleven. Ze trad in diverse landen al op als supportact van onder anderen Pink en Maroon5.

De Nederlandse zangeres staat dit weekend op Pinkpop. Dit najaar is ze te zien in de Rotterdamse Ahoy op 2 november onder de noemer Higher in Ahoy, waarvoor de voorverkoop al is begonnen.