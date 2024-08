Davina Michelle deelt toekomstplannen

Veel shows op grote podia ziet Davina Michelle over een aantal jaar niet meer zitten. De zangeres zal altijd muziek blijven maken, maar in de toekomst wel voor een groot deel buiten de spotlights, zegt ze in gesprek met het tijdschrift JFK.

“In de verre toekomst denk ik niet dat ik nog tours doe, in korte rokjes over het podium ren of om de paar weken een single uitbreng”, zegt de 28-jarige zangeres. “Ik zou het leuk vinden om tegen die tijd sporadisch iets te doen, op het moment dat ik er ook echt zin in heb.”

Davina voelt er meer voor om dan achter de schermen aan de slag te gaan. “Schrijven voor andere artiesten, jonge artiesten leren wat ik de afgelopen paar jaar heb geleerd.” Fans hoeven zich echter nog niet erg veel zorgen te maken, verzekert ze. “Wees niet bang, dat is allemaal van later zorg. Toekomstmuziek.”

De zangeres heeft met name moeite met de dingen die bij het muziek maken komen kijken. Als voorbeelden noemt ze interviews, afspraken en “vormgeefdingen”. Die zaken hoopt ze in de toekomst meer los te kunnen laten. “Je moet veel van muziek houden om alle andere dingen die er bij het artiestendom komen kijken te kunnen volhouden.”