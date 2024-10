Cornald Maas onthult: ‘Grote namen melden zich aan voor het songfestival’

Bij AVROTROS hebben zich al verschillende bekende artiesten gemeld met interesse voor deelname aan het Eurovisie Songfestival. Cornald Maas, lid van de selectiecommissie, zei maandagavond in de NPO 1-talkshow Eva dat het om “mensen van naam en faam” gaat.

Maas hintte dat het ook om artiesten gaat “die misschien nu wel roepen dat ze niet mee willen doen of dat nooit hebben gewild, maar zich toch stiekem, tussen alle bedrijven door, wel aanmelden”. Hoeveel aanmeldingen er sinds vorige week binnen zijn, kan Maas niet zeggen. Vorig jaar ging het om een recordaantal van zeshonderd liedjes. “Ik weet nog niet waar we gaan uitkomen. Dat moet nog blijken”, aldus de songfestivalcommentator.

Donderdag meldde AVROTROS al dat het aantal aanmeldingen op de eerste dag dat de inschrijving geopend was “gestaag” binnenliep. De aanmeldperiode loopt nog tot en met 22 november.

Snollebollekes

Woensdag werd bekend dat Nederland volgend jaar gewoon van de partij is op het songfestival. De tijdens afgelopen editie gediskwalificeerde Joost Klein kreeg het aanbod om opnieuw de Nederlandse inzending te zijn, maar hij zag ervan af. Sindsdien doen de namen van verschillende bekende artiesten de ronde, onder wie Snollebollekes en Anouk.

Hila Noorzai, ook lid van de selectiecommissie, juichte in Eva een aanmelding van Snollebollekes-frontman Rob Kemps toe. Ze wilde niet zeggen of hij een liedje heeft ingestuurd, maar gaf wel aan dat de feestact niet iets is waar ze haar neus voor ophaalt. “Je ziet wat hij teweeg bracht op het EK”, verwees ze naar het Duitse succes van zijn hit Links, Rechts afgelopen zomer tijdens het voetbaltoernooi. “Als hij dat zou kunnen op het songfestivalpodium en hij zou dat kunnen vertalen naar iets wat internationaal is. Ja, waarom niet?”

Anouk, de Nederlandse inzending in 2013, gaf al eerder aan dat ze liedjes heeft liggen voor het songfestival en dat ze graag door de commissie gebeld wil worden. “We willen haar best bellen, hoor. Wij voelen ons nergens te goed voor”, aldus Noorzai.