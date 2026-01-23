Emotionele Chantal Janzen op 17e verjaardag zoon: ‘Vreselijk weeïg’

Tekst: Denise Delgado

Chantal Janzen (46) staat stil bij een mijlpaal: haar ‘eerste baby’ James is 17 geworden. Op Instagram deelt de presentator foto’s, herinneringen en het besef dat een nieuwe fase aanbreekt.

‘M’n eerste baby is jarig vandaag. 17. Hoe kan dit?’ schrijft Chantal. ‘Ik ben al 17 jaar supertrots dat ik jouw moeder mag zijn. We zijn trots op wie je bent, wat je bent en vooral op hoe je bent,’ schrijft de bij een reeks oude en recente foto’s. De tijd is voorbijgevlogen en dat maakt haar zichtbaar weemoedig.

‘Emotioneel labiele moeder’

Het loslaten vindt ze spannend. ‘We komen nu in een nieuwe fase, waarin ik je steeds meer moet loslaten, en ja, dat vind ik best lastig.’ Volgens Chantal heeft echtgenoot Marco dit eerder meegemaakt met zijn dochters en zoon. ‘Dus dat is fijn voor je, met zo’n op dit gebied ietwat emotioneel labiele moeder.’

Uitvliegen na de zomer

Het gezin houdt er rekening mee dat James na de zomer het huis uitgaat. Chantal zal het dagelijkse ‘scheuren op piano of gitaar’ missen, maar gunt hem zijn volgende stap. ‘Die nieuwe plek zal sowieso altijd een plek zijn waar je je dromen achternagaat.’

Ze rondt af met een warme boodschap: ‘Je lag 17 jaar geleden in m’n armen, en die blijven altijd open voor je. Voor als je bij me wil komen als je dat wil. Wij houden van jou, leuke jongen. Je zussen, je grote broer, die kleine huiself en je vader en ik. Voor altijd samen, voor altijd m’n eerste baby. Hoe vreselijk weeïg dat laatste ook klinkt.’

En dan een speels sneertje richting het Beckhams-familiedrama: ‘En ik beloof je bij deze ook alvast dat ik later nooit ongepast zal dansen op je bruiloft.’

