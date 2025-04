Chantal Janzen maakt comeback in musicalwereld met hoofdrol

Tekst: Denise Delgado

Na een afwezigheid van tien jaar keert Chantal Janzen (46) terug naar het musicalpodium. Vanaf eind 2026 kruipt ze in de huid van Sally Bowles in de klassieker ‘Cabaret’. Zo maakte producent MediaLane woensdag bekend.

‘Ik vind het een eer om volgend jaar voor deze periode terug te keren naar mijn eerste grote liefde: musicaltheater,’ laat Chantal weten in een reactie. ‘Vooral bijzonder dat ik dit mag doen als Sally Bowles, een fantastische rol die ik van jongs af aan al heb willen spelen.’

Chantal gaat aan de slag met topregisseur Daria Bukvić, van wie zij het werk al jaren bewondert. ‘Een droom die uitkomt’.

De musical zal slechts voor een beperkte periode te zien zijn in Theater DeLaMar in Amsterdam. Regie is in handen van Daria Bukvić. De rest van de cast wordt later onthuld.

Chantals vaste werkgever RTL Nederland steunt haar keuze volledig. “We bieden onze talenten altijd graag ruimte voor andere avonturen. Terug naar het theater was een lang gekoesterde wens van Chantal. Het paste perfect binnen haar RTL-activiteiten. Ik verheug me erop om haar weer op de planken in actie te zien,” aldus programmadirecteur Peter van der Vorst.

BEELD: GETTY IMAGES