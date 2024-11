Carice van Houten over film Halina Reijn: ‘Goed voor vrouwen’

Volgens actrice Carice van Houten is het goed dat de film Babygirl is gemaakt. Het onderwerp vrouw-zijn is iets “waar je niet snel over uitgepraat raakt”, vertelt Van Houten tijdens de première van de film aan het ANP. “De film is niet alleen vermakelijk – sexy en op momenten erg grappig – maar het gaat ook over of vrouwen zich veilig voelen om hun diepste verlangens en diepste angsten te delen met anderen.”

“Ik denk dat het heel belangrijk is dat we als vrouw kunnen zeggen wat we graag willen en wat we wel en niet lekker vinden en dat we daar de ruimte voor durven nemen”, vervolgt Van Houten. Zelf heeft ze daar soms wel moeite mee. “Ik ben nog een beetje van de oude stempel.”

Babygirl is een erotische thriller waarin een succesvolle topvrouw, gespeeld door Nicole Kidman, een affaire begint met een jongere stagiair. De film werd geschreven en geregisseerd door Halina Reijn, met wie Van Houten hecht bevriend is. De actrice, die eerder met Reijn werkte aan onder meer de film Instinct (2019), denkt er soms ook zelf over na om te regisseren. “Maar regisseren moet je niet onderschatten. Wat zij heeft neergezet is echt niet makkelijk. Ik weet niet of ik het uithoudingsvermogen heb om echt een film te maken.”