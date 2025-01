Carice van Houten en Guy Pearce ‘al jaren’ geen stel meer

Carice van Houten en acteur Guy Pearce, de vader van haar kind, zijn “al jaren geen stel meer”. Dat schrijft de 48-jarige actrice op Instagram.

“Ik wil iets duidelijk maken. We zijn goede vrienden en we houden heel veel van elkaar, maar we zijn al jaren geen ‘stel’ meer”, schrijft Van Houten bij een foto van hen samen. Van Houten en de 57-jarige Pearce kregen in 2016 samen een zoon, Monte.

Instagram: Carice van Houten

De twee voeden hun kind “en zijn hamster” wel samen op en Van Houten is daar “heel trots op”, zo schrijft ze. “Sorry dat ik het niet eerder heb gemeld.”