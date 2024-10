Boer Zoekt Vrouw-boer Jouke en zijn Karlijn verwelkomen eerste spruit

De Friese boer Jouke vond tijdens Boer Zoekt Vrouw in 2022 in Karlijn zijn ware liefde, en die liefde is nu bezegeld met een kleintje. Zoon Joris zag op 17 oktober het levenslicht en “groeit als kool”, vertelt kersverse vader Jouke trots aan de website van Boer Zoekt Vrouw.

Kleine Joris is een uiterst brave knul, vertelt moeder Karlijn. “Hij huilt nooit, hij moppert een klein beetje als hij honger heeft. Maar verder is hij heel tevreden. Het is echt een schat.” Dát smaakt naar meer, grapt Karlijn. “Zo wil ik er nog wel tien!”

Jouke geniet op zijn beurt van elk moment, “zelfs het luiers verschonen”. Moeders en vaders betrekken kleine Joris nu al bij het boerenleven, zegt Karlijn. “Dus we gaan lekker vaak samen koeien kijken en mee de stal in. Het is echt zo genieten samen.”

Lees ook: Boer Jouke maakt zich niet populair met uitspraken in Boer Zoekt Vrouw

Gelijkenis

Op wie de kleine spruit het meeste lijkt, was in eerste instantie moeilijk te zeggen, maar inmiddels is het overduidelijk, volgens Karlijn. “Hij lijkt echt precies op mij.”

Beeld: KRO-NCRV