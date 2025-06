BLØF eert Suzan & Freek tijdens Concert at SEA: ‘Ellendige ziekte’

Tijdens het afsluitende optreden van Concert at SEA heeft BLØF het nummer ‘De Mooiste Verliezers’ opgedragen aan Suzan en Freek. Het publiek reageerde ontroerd en beloonde de woorden van frontman Paskal Jakobsen met een daverend applaus.

Eerbetoon

“Ze zijn er weliswaar niet bij, maar ik wil deze heel graag spelen voor Freek en voor Suzan”, sprak frontman Paskal Jakobsen bij de eerste akkoorden van het nummer. Zijn woorden oogstten een luid applaus van het publiek.

Een dag eerder maakten Suzan & Freek juist hun muzikale comeback op het festival. Het was hun eerste optreden sinds het nieuws naar buiten kwam dat Freek ongeneeslijk ziek is. De emotionele lading van hun aanwezigheid was voelbaar en het eerbetoon van BLØF maakte veel los.

Ellendige ziekte

De Zeeuwse band, die Concert at SEA sinds 2006 organiseert, sloot zaterdagavond traditiegetrouw het festival af. Paskal droeg het nummer niet alleen op aan Suzan & Freek, maar ook aan voor ‘iedereen die die ellendige ziekte in zijn nabijheid heeft’. Daarbij stond hij extra stil bij het team achter het muzikale duo.

Paskal gaat verder: “Het is een persoonlijke zaak als lieve mensen die dichtbij je staan ziek worden. Ik denk dat we allemaal ons wel realiseren dat het zaak is dat we dankbaar zijn voor wat we hebben.” ‘De Mooiste Verliezers‘, het nummer dat volgde, gaat over verdriet, troost en de kracht van hoop en kreeg zaterdagavond een bijzondere betekenis.

