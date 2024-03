BLØF-zanger Paskal Jakobsen brengt eerste solosingle uit

BLØF-zanger Paskal Jakobsen heeft vrijdag een van zijn eerste sololiedjes uitgebracht. Het gaat om de Nederlandse vertaling van La chanson des vieux amants van Jacques Brel.

Jakobsen zong het nummer eerder in de uitzending van Evers & co op Radio 538. “Toen Edwin Evers vroeg of ik een paar liedjes wilde zingen in de uitzending, wist ik meteen dat ik in ieder geval dit lied wilde zingen”, aldus de zanger. “Toen ik na de uitzending zoveel positieve reacties kreeg, kwam het idee om het nummer in deze liveversie uit te brengen.”

Rauwe schoonheid

Jakobsen denkt dat het nummer goed bij de huidige tijd past. “In deze rauwe tijd, waarin we soms vergeten dat het om verbinding en liefde gaat, voelt dit lied, waarin Jacques Brel de liefde bezingt heel echt. Het liedje maakt de liefde niet mooier of lelijker dan het is, het is prachtig in zijn rauwe schoonheid. Het laat zien hoe liefde mooier wordt als je jezelf niet belangrijker vindt dan de ander.”

Eerder bracht Jakobsen ook al een paar liedjes zonder BLØF uit, waaronder de hit Blijf nog even hier met Tabitha.