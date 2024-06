Binnenkijken: huis van overleden Paul van Vliet te koop voor 1,5 miljoen euro

Het huis van de vorig jaar overleden Paul van Vliet staat te koop. De woning van de Haagse cabaretier staat in Den Haag en moet zo’n 1,5 miljoen euro opleveren, zag Omroep West op huizensite Funda.

Het pand heeft een oppervlakte van 342 vierkante meter en ligt aan het Smidswater, op loopafstand van het Lange Voorhout, de Koninklijke Schouwburg, de Hofvijver en de Denneweg. Het heeft tien kamers: twee slaapkamers, twee badkamers, vier aparte toiletten en een tuin.

Standbeeld

Van Vliet overleed in april vorig jaar op 87-jarige leeftijd na een kort ziekbed. Hij werd in 2005 uitgeroepen tot ereburger van Den Haag. Er zijn plannen voor een standbeeld van de cabaretier in Den Haag.