Bettina ‘de Egel’ Holwerda vond The Masked Singer ‘het allerleukste en allerbenauwdste avontuur ever’

Bettina Holwerda kan “geen egel meer zien” na haar deelname aan het RTL-programma The Masked Singer. Dat schrijft de actrice en zangeres zondag in een terugblik op Instagram. In de finale van de spelshow werd zaterdagavond duidelijk dat Holwerda verstopt zat in het pak van de Egel.

“Het allerleukste en allerbenauwdste avontuur ever”, schrijft Holwerda, die haar deelname ook “een feest” noemt. “En nu kan ik geen egel meer zien, ach eigenlijk wel, love you egel.” Ook bedankt ze het publiek voor de reacties die ze heeft mogen ontvangen.

Soy Kroon wint als Pegasus

De actrice werd uiteindelijk tweede na Soy Kroon, die in het pak van de Pegasus de overwinning pakte. De andere finalisten waren Alex Klaasen (Baviaan) en Yuki Kempees (Kangoeroe), die respectievelijk derde en vierde werden.