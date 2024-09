B&B Vol Liefde’s ‘Who Els’ slaat terug naar criticasters

B&B Vol Liefde’s publiekslieveling Els, die – helaas tot zover met weinig succes – het hart van Robert Jan in Schotland probeerde te winnen, is een hit op Instagram. In een mum van tijd scoorde ze meer dan 150.000 volgers, maar dat heeft ook zo zijn nadelen, ondervindt ze. Maar Els slaat terug!

Want, zo begint Els haar bericht op Instagram mét een foto waarop ze schalks haar tong uitsteekt: “Els houdt niet van RESPECTLOOS gedrag!” Ze krijgt sinds haar debuut op Instagram, waar ze met grote regelmatig foto’s van zichzelf en haar leven plaatst, soms uiterst vals commentaar. Nu ligt Els daar niet wakker van, maar aan onbeschoft gedrag heeft ze een broertje dood, dus pikte ze één toetsenbordridder eruit…

Prinses Diana

Els hoort wel vaker dat ze vroeger als twee druppels water leek op de veel te vroeg overleden prinses Diana. Op 31 augustus was het 27 jaar geleden dat de prinses bij een auto-ongeluk om het leven kwam. Els stond daar even bij stil met een foto van zichzelf van een paar jaar geleden. “Voor alle duidelijkheid, IK zeg dit niet, dat ik op haar lijk! Ik kan niet tippen aan deze mooie bijzondere vrouw, want dat was ze”, schreef ze daarbij.

Lees ook: Zo zag B&B Vol Liefde’s ‘Who Els’ er vroeger uit

Lieve groet

Ene Sjaan vond het nodig een sneer achter te laten. “Geen vergelijking met Diana, die had geen paardengebit en een rimpelnek die ze moest verbergen met die rare sjaaltjes.” In haar Instagram Stories slaat ‘Who Els’ op de klanken van Isn’t she lovely van Stevie Wonder terug. “Lieve Sjaan, je bent niet leuk… Je bent heel leuk”, teruggrijpend op een opmerking die ze eerder maakte over Robert Jan. “Sorry, vergeet je comment te ‘liken’. Lieve groet, Els.”

Image

Lof

Haar sportieve reactie kan op veel lof van haar volgers rekenen en daar is ze heel blij mee, schrijft ze. “Jullie reacties nav ‘mijn Sjaan’ bericht…ik haal voor mezelf iedere keer ‘nieuwe records’, het aantal DM’s, niet normaal. Dacht gisteravond vroeg naar bed te gaan… Fantastisch, echt, dankjulliewel!”

Netjes en beleefd

Voor Els-haters heeft ze het volgende advies: lekker ontvolgen want anders zet ze je ‘mooi’ in de spotlights… “Laat ik zeggen, dat wanneer je mij niet leuk vindt, prima… Ik vind ook niet iedereen leuk. Maar waarom volg je mij dan? Wil je ‘shinen’? Prima, ik zet je graag 24 uur in het ‘zonnetje’ met een ‘dankjewel en Lieve Groet’. Je weet, Els geeft graag een ander het podium. Ik zal namelijk altijd netjes en beleefd blijven.”

En Sjaan? Die was zo ‘dapper’ om haar hatelijke sneer te verwijderen. Voor Sjaan en alle Sjaans met haar heeft Els een laatste boodschap. “Voor alle toetsenbordridders (geweldig woord overigens): Heel veel succes, lieve groet Els!”

Beeld: Instagram@whoelsbbvl

Zin in meer Els? Bekijk hieronder ’the best of… Who Els?!’