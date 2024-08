B&B Vol Liefde-Denise verwacht eerste kind



Denise vond in het tweede seizoen van RTL-hit B&B Vol Liefde géén liefde, maar kort daarna schoot Cupido toch raak en sloeg de vonk over tussen haar en Andy, die in Spanje ook een eigen onderneming runt. Die liefde wordt nu bezegeld met een kindje, meldt ze dolgelukkig op Instagram.

“Ons volgende avontuur wordt ons beste avontuur”, schrijft Denise bij kiekjes van haar buik en de echo. “We verwachten een klein wonder.”

Woest op Dave

Denise runde jarenlang de B&B Alpujarra Secret in Spanje, eigendom van haar oom. Tijdens haar deelname in B&B Vol Liefde liet ze uiteindelijk haar oog vallen op Dave, maar hij zag het op de valreep toch niet zitten en liet haar verdrietig (en woest) achter.

Bekijk het afscheid hieronder:

Beeld: Instagram@deniseanna.lov