Bas Muijs maakt geen gebruik van spreekrecht in mishandelingszaak

Acteur Bas Muijs gaat geen gebruikmaken van zijn spreekrecht in de mishandelingszaak tegen twee verdachten. Dat zegt zijn advocaat, Petra Breukink, tegen het ANP. Muijs zal ook niet aanwezig zijn bij de zitting op donderdag, bevestigt Breukink na berichtgeving van Story.

“Het is een heftige, angstige situatie geweest”, vertelde Breukink aan Story. “Hij wil niet worden teruggeworpen in de situatie.” Volgens zijn advocaat zal Muijs ook niet bij de uitspraak in de zaak aanwezig zijn.

De verdachten in de zaak zijn een 40-jarige man en een 32-jarige vrouw. De man wordt verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling. Daarnaast staat hij terecht voor wederrechtelijke vrijheidsberoving en afdreiging. Het is niet bekend wat de vrouwelijke verdachte ten laste wordt gelegd. De aanklacht tegen haar zal tijdens de zitting op donderdag worden voorgedragen.