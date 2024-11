Arjen Lubach maakt overstap naar RTL én vertelt waarom

Arjen Lubach (45) heeft vandaag bekendgemaakt dat hij in 2025 overstapt naar RTL, waar hij vier dagen per week een eigen avondprogramma zal presenteren. In de radioshow van Humberto Tan (59) op Radio 1 vertelt hij daar meer over.

Arjen heeft een contract van drie jaar bij RTL en gaf aan enthousiast te zijn over deze uitdaging. Hij is ‘heel blij’ dat het nieuws nu openbaar is, aangezien hij al geruime tijd met het idee speelde om over te stappen.

“Laat ik eerlijk zijn, het is al best wel lang gaande, het eerste contact dat ze legde was in 2017,” vertelt de presentator. De beslissing om nu over te stappen is een ‘optelsom’ van verschillende factoren, waaronder de beperkte budgetten bij de publieke omroep en het aantrekkelijke salaris dat RTL heeft aangeboden. Arjen maakt zich ook zorgen over het huidige politieke klimaat en de financiering van de NPO. “Het is niet het politieke klimaat dat zegt van, hey, we gaan waarschijnlijk nog meer geld aan de NPO geven.”

Zijn nieuwe programma zal een frisse benadering hebben. “Het heet niet De Avondshow. Het wordt een nieuw programma, een nieuwe feel. Kijk, ik maak grapjes over het nieuws. Dat zal erin zitten. Mijn hele team gaat mee. Die gezichten die je daarvan kent, die zul je ook terugzien. De stijl zal erop lijken, maar we willen wel aan het format schaven.”

Humberto vroeg of het team achter de overstap stond, waarop Arjen vertelde dat sommige teamleden meteen enthousiast waren, terwijl anderen twijfels hadden. Na openhartige gesprekken stemde het team ‘unaniem’ in met de beslissing om deze nieuwe weg in te slaan.

Ook RTL kijkt uit naar de komst van Arjen: “Ik ben superblij dat we nu officieel kunnen bevestigen dat Arjen Lubach en zijn team naar RTL komen om een dagelijks satirisch nieuwsprogramma te maken”, laat RTL’s programmadirecteur Peter van der Vorst eerder vandaag over Arjens overstap weten.

