André Hazes negeert naameis van moeder Rachel: ‘Gaan niet akkoord’

André Hazes (30) weigert in te gaan op de eis van zijn moeder Rachel Hazes (54). Zij wil dat hij stopt met het commercieel gebruiken van de naam van zijn vader. Dat heeft zijn woordvoerder woensdag laten weten aan het ANP.

Rachel, de weduwe van André Hazes sr., beheert de merknaam “André Hazes” en wil dat haar zoon optreedt onder de naam André Hazes jr. in plaats van de naam van zijn vader.

“We hebben een nette brief gestuurd naar de advocaat van Rachel dat we niet akkoord gaan met haar eis”, zegt de woordvoerder van André. Zijn moeder was echter onbereikbaar voor een reactie.

Ook de dochter van André sr. en Rachel, Roxeanne Hazes, voert een juridische strijd met haar moeder. De strijd tussen moeder en dochter draait om inkomsten die Rachel zou hebben ontvangen als erfgenaam van André Hazes sr., die in 2004 overleed. Volgens Roxeanne heeft haar moeder onterecht geld ontvangen uit de nalatenschap van haar overleden vader. Rachel is namelijk volgens zijn testament geen erfgenaam.

Roxeanne begon daarom in 2022 een kort geding tegen haar moeder om deze inkomsten terug te vorderen. De rechter oordeelde echter dat dit geschil niet via een kort geding kon worden opgelost en verwees de zaak door naar een bodemprocedure. Deze bodemprocedure moet de zaak nog verder uitzoeken en is nog steeds niet gestart.

TEKST: DENISE DELGADO

BEELD: ANP

Bron: ANP