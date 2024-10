Roxeanne Hazes over verzoening met André: ‘Weer als vanouds’

Na een jarenlange contactbreuk zijn Roxeanne Hazes en haar broertje André weer close met elkaar. “Ons contact was meteen weer zo goed als vanouds,” vertelt de zangeres dan ook in de nieuwe Weekend.

Roxeanne en André zien elkaar tegenwoordig regelmatig. “Het zit goed tussen ons. We zien elkaar vaak en maken leuke plannen samen met de gezinnen,” onthult ze. “Vakantieplannen bijvoorbeeld. Daar word ik echt heel blij van”.”

De zangeres is dan ook erg trots op haar broertje. “Ik ben áltijd heel erg trots op hem, maar nu een beetje extra. Hij gaat gewoon hartstikke goed, hij zit lekker in zijn vel. Hij leidt een gelukkig leven en weet uitstekend zijn grenzen aan te geven. En dat is iets wat ik als grote zus alleen maar kan aanmoedigen.”

