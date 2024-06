Advocaat Ali B ziet onvoldoende bewijs voor verklaring Ten Damme

Ali B moet volgens zijn advocaat Bart Swier ook worden vrijgesproken voor het verkrachten van zangeres Ellen ten Damme. In zijn pleidooi zei hij vrijdag in de rechtbank in Haarlem dat er onvoldoende betrouwbare verklaringen en bewijs zijn.

Swier noemde verschillende redenen voor vrijspraak. Volgens hem is Ten Damme beïnvloed door de BOOS-uitzending over grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland en zouden rechercheurs ten onrechte hebben aangedrongen op aangifte.

Ook blijkt volgens de advocaat niet uit beelden van het AVROTROS-programma Ali B en de Muziekkaravaan dat er iets tussen Ten Damme en B. was gebeurd. “Uit niets is op te maken dat ze in de war was. Er is geen enkele negatieve emotie”, stelde de verdediging van de rapper. Swier stipte ook aan dat Ten Damme zangeres is en geen actrice. “Ze kan ook niet acteren.”

Lees ook: Ellen ten Damme tegen Ali B: ‘Dit gedrag moet stoppen en dit is de enige manier om dat duidelijk te maken’

‘Kan van alles zijn’

Volgens Swier is het “niet uitgesloten” dat er destijds niet iets is gebeurd dat Ten Damme niet prettig vond. “Maar dat kan van alles zijn”, vervolgde hij.

Lees ook: Ali B ontkent ook verkrachting Ellen ten Damme: ‘Surrealistisch wat zij heeft gezegd’

Ten Damme zou tijdens opnames in Marokko in april 2014 verkracht zijn door B. in een hotel in de Marokkaanse stad Meknes. Dit gebeurde rond de tv-opnames voor Ali B en de Muziekkaravaan.

Beeld: Reni van Maren