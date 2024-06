Advocaat Ali B vraagt ook vrijspraak voor aanranding Jill Helena

De advocaat van Ali B, Bart Swier, heeft betoogd dat er geen sprake was van aanranding tijdens de ontmoeting van de rapper en Jill Helena. Volgens hem was er geen sprake van dwang en moet hij vrijgesproken worden.

De aanranding zou hebben plaatsgevonden in mei 2018, mogelijk in het Maarten Luther Kingpark in Amsterdam. Daar zouden ze in de auto hebben gezoend, waarbij hij haar tussen beide benen zou hebben aangeraakt en haar hand heeft gepakt met de bedoeling zich af te laten trekken.

De rapper betwist niet dat hij Jill Helena heeft aangeraakt en gezoend, maar ontkent dat hij haar heeft gedwongen. Volgens de advocaat is er onvoldoende bewijs om aanranding aan te kunnen tonen.

Aangifte ’te laat’

De verdediging van B. verweet Helena ook dat ze te laat aangifte zou hebben gedaan. Als ze daar niet vier jaar mee had gewacht was door middel van camerabeelden nog na te gaan waar de rapper haar zou hebben opgepikt en mee naar toenam. Volgens de advocaat is daarmee B. “bewijs uit handen geslagen”.

Grenzen toch echt overschreden

Helena, een oud-kandidate van The Voice of Holland, laat via haar advocaat Sébas Diekstra weten dat ze het belangrijk vindt dat B. “volledig eerlijk” is. “Maar zij vermoedt dat de kans daarop nog maar klein is. Zij hoopt nu dan ook vooral dat vastgesteld wordt dat er door hem grenzen zijn overschreden en dat hij het daardoor misschien ook echt zelf zal inzien en hopelijk ook zal erkennen.”