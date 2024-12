Actrice Esmée van Kampen bevallen van dochtertje

Actrice Esmée van Kampen is moeder geworden. De 37-jarige is bevallen van een dochter met de naam Izza Moïn, deelt ze op Instagram.

Van Kampen deelt een aantal foto’s van het pasgeboren meisje met als bijschrift enkel de naam. Izza Moïn is het eerste kind van Van Kampen en haar vriend Rico.

Van Kampen legde in 2022 haar acteerwerk neer. Daarvoor kreeg ze bekendheid door haar rol in de reclames van supermarktketen PLUS en in de series Komt een man bij de dokter en Familie Kruys.