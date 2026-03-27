Zendaya kondigt een break aan na druk jaar: ‘Verdwijn voor een tijdje’

Tekst: Denise Delgado

Zendaya heeft aangekondigd dat ze het na een bijzonder druk jaar wat rustiger aan gaat doen. Tijdens een rode loper-evenement voor haar nieuwe film ‘The Drama’ liet de actrice weten dat ze na al haar projecten tijdelijk een stap terugzet.

“Ik zal je dit vertellen: hierna verdwijn ik even voor een tijdje”, zei Zendaya tijdens een interview met Fandango op 26 maart. “Ik zal me heel even moeten terugtrekken.”

De 29-jarige ster is dit jaar in meerdere grote producties te zien. Volgende maand verschijnt het derde seizoen van Euphoria en later volgen ook nog de films The Odyssey en Spider-Man: Brand New Day. Aan het einde van het jaar staat bovendien de première van Dune: Part Three gepland.

Zendaya gaat verder: “Ik hoop alleen dat mensen me niet zat worden”, grapte ze. “En ik waardeer iedereen die een van de films steunt of mijn carrière op welke manier dan ook ondersteunt enorm.” Hoe lang haar pauze precies gaat duren, zei ze er niet bij.

Ondertussen blijven ook de geruchten over haar privéleven aanhouden. Zo wordt al enige tijd gespeculeerd dat Zendaya en haar partner Tom Holland inmiddels getrouwd zouden zijn. Daar is vooralsnog niets over bevestigd.

