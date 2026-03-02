Anp 441657743 Zendaya Tom Holland

Stylist: Zendaya en Tom Holland stiekem in het huwelijksbootje gestapt

Tekst: Denise Delgado

02/03/2026

Zendaya (29) en Tom Holland (29) zouden al getrouwd zijn. Dat beweert stylist Law Roach (47), die veel met Zendaya samenwerkt. Hij zei het zondag op de rode loper bij de Actor Awards tegen een verslaggever van ‘Access Hollywood’.

Bruiloft achter de rug

Volgens Roach is de ceremonie van Zendaya en Tom zelfs al geweest. “Je hebt het gemist, de bruiloft is al achter de rug,” zou hij hebben gezegd. Toen de verslaggever doorvroeg of dat echt waar was, antwoordde hij dat het ‘heel erg waar’ is.

Ring voedde geruchten

De uitspraak sluit aan bij eerdere speculaties: Zendaya zorgde vorige maand voor geruchten toen ze werd gespot met een gouden trouwband om haar vinger, alsof ze ‘stiekem ja’ had gezegd.

Koppel reageert niet

Zendaya en Tom Holland hebben vooralsnog niet gereageerd op de uitspraken van Roach. Het stel was zelf ook niet aanwezig bij de Actor Awards.

Van set naar verloving

Zendaya en Tom leerden elkaar kennen in 2016 tijdens de opnames van Spider-Man: Homecoming. Volgens de berichten verloofden ze zich eind 2024.

