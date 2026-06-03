Vrienden en familie krijgen geen contact meer met Ferry Doedens

Tekst: Lisa Manche

Ferry Doedens leidt een steeds meer teruggetrokken leven. Zijn vrienden en familie krijgen geen contact meer met hem en hij richt zich volledig op crypto.

Samenwerking liep vast

De oud-manager van Ferry Doedens, Mathijs Vervoorn, laat aan RTL Boulevard weten dit jaar niet meer met hem samen te werken. ‘Vorig jaar liep het al vast in onze samenwerking. We kwamen niet verder in de marketing, en als er geen materiaal wordt aangeleverd, houdt het op.’ Matthijs was eerder betrokken bij Ferry’s OnlyFans-account.

Ferry en Matthijs hebben op 1 januari voor het laatst contact gehad, vlak nadat Ferry uit de gevangenis kwam. ‘Ik probeer nog steeds contact te krijgen, maar hij heeft zich teruggetrokken en afgesloten van alles.’

Hulp zoeken

Matthijs vindt het belangrijk dat Ferry niet verder onder druk wordt gezet. ‘Er staat weinig positiefs over hem online, terwijl er ook goede dingen gebeuren. Als hij uit die neerwaartse spiraal komt, gaat hij misschien hulp zoeken. Misschien heeft hij dat zelfs niet eens nodig.’

Lees ook: Ex-manager Ferry Doedens: ‘Hij is destructief’

Nog steeds betrokken

Spoor 6, een GGZ-instelling voor verslavingszorg, heeft Ferry eerder al hulp aangeboden, maar daar is de voormalig acteur niet op ingegaan, meldt RTL Boulevard. Ook zijn ex-manager Christian Looman zou hebben aangedrongen op hulp. Hij vertelde vorige maand in Weekend dat hij Ferry niet loslaat. ‘Het ging gewoon niet meer. Ik had veel moeite om hem te bereiken. En afspraken met de pers kwam hij continu niet na, wat natuurlijk ook op mijn naam afstraalt. Ik vond het heel moeilijk om hem los te laten. Zakelijk heb ik dat wel gedaan, maar privé ben ik nog steeds betrokken.’

Ferry’s zus

Ook Ferry’s zus Michelle kan geen contact met haar broer krijgen. ‘Ik zie geen verandering. Ik blijf zeggen wat ik al drie jaar zeg: zolang iemand zelf geen probleem erkent en geen hulp wil accepteren, komt hij niet in beweging.’

Vorige maand heeft de rechtbank Ferry Doedens veroordeeld tot een taakstraf van 70 uur voor het rijden onder invloed van harddrugs, een straf die hij onder meer invult door te werken in de spoelkeuken.

BRON: RTL BOULEVARD