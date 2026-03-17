Zendaya ontkracht trouwgeruchten: ‘Foto’s door AI gemaakt’

Tekst: Denise Delgado

Zendaya (29) zegt dat de AI-trouwfoto’s van haar zogenoemde bruiloft met Tom Holland (29) verrassend veel mensen hebben misleid. In ‘Jimmy Kimmel Live!’ vertelde ze dat de beelden zo echt leken, dat zelfs mensen uit haar eigen omgeving boos reageerden.

Boze reacties uit eigen kring

Volgens Zendaya kreeg ze berichten van bekenden die dachten dat ze echt was getrouwd en zich afvroegen waarom ze niet waren uitgenodigd. Ze moest telkens uitleggen dat het om nepbeelden ging.

De actrice vertelde dat ze het zelfs op straat te horen kreeg. Mensen complimenteerden haar met ‘prachtige trouwfoto’s’, waarop zij moest reageren dat die foto’s niet echt waren, maar door AI waren gemaakt.

Geruchten extra aangewakkerd door stylist

De beelden voedden opnieuw de geruchten dat Zendaya en Tom al in het geheim getrouwd zouden zijn. Dat verhaal kreeg eerder ook extra momentum door een grap van Zendaya’s stylist Law Roach, die richting media suggereerde dat de bruiloft al had plaatsgevonden. Bekijk de beelden hieronder:

